お願い！ 在庫残ってて！（涙）【GU値下げ】大人の即戦力♡「990円パンツ」

今買って秋まで使えそうなワイドパンツが【GU（ジーユー）】で値下げ中との情報をキャッチ！ 40・50代のきれいめカジュアルコーデにマッチする高見えデザインでありながら、1,000円以下というお手頃価格になっています。今回は、スタッフさんのおしゃれな着こなし例もあわせてご紹介。即戦力になるパンツを賢くゲットして、季節の変わり目のおしゃれに役立ててみては？

共布ベルト & タックデザインできれいめに

【GU】「ベルテッドワイドパンツ」\990（税込・セール価格）

ウエストの共布ベルトがさりげないアクセントになる、ワイドシルエットのパンツ。フロントには2タック & センタープレス入りで、ウエストをすっきり見せつつ縦のラインを強調。ゆとりのあるワイド幅ながら、すらりと脚長に見せてくれそうです。カラー展開は、黒・ナチュラル・ベージュ・グリーンの全4色がラインナップ。

ワントーンコーデはベルトを変えてアクセントに

ベルトを替えれば、簡単に印象チェンジができるのも嬉しいポイント。ナチュラルカラーに映えるパイソンレザー風のベルトで、こなれ感もぐんとアップします。ゆったりしたトップスやヌーディーなサンダルで抜け感を演出。華奢なゴールドアクセを合わせたら、シンプルだけど高見えする大人のきれいめコーデの完成です。

ショート丈トップスと合わせやすいハイウエストデザイン

ハイウエストデザインなのでショート丈のトップスとも好相性。ノーベルトで着ても、ウエストまわりがすっきりしているのでサマ見えを狙えます。デコルテが広く開いたトップスを合わせて抜け感を出しつつ、女性らしさもアップ。トップスと同色のサンダルを投入して、統一感のある着こなしに。

オーバーサイズシャツと合わせてきれいめリラクシーに

ゆったりしたサイズ感のシャツと合わせれば、こなれ感のある大人のきれいめカジュアルコーデが完成。シャツはラフにタックインして、さりげなくスタイルアップに繋げるのが◎ ボタンを外したり袖をまくったり、適度に肌見せすることで、オーバーサイズ同士の組み合わせでもすっきりした印象に。足元はシルバーカラーのパンプスで軽やかに仕上げるのがgood。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S