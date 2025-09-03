¤â¤¦9·î¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤À½ë¤¤¡ªÁ´¹ñ241ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¡Ö80²¿Ç¯À¸¤¤Æ¤ë¤¬½é¤á¤Æ¡×¡Ö9·î¤Ë¤·¤Æ¤Ï½ë¤¹¤®¡× ÅìËÌ¤ÏÂç±«¤Ç½»ÂðÃÏ´§¿å¡Ä3ÆüÄ«¤Ë¤«¤±Àþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤Ë·Ù²ü¡Únews23¡Û
½©ÅÄ¸©¤Ç¤ÏÀî¤¬ÈÅÍô¤·¡¢Ãã¿§¤¯Âù¤Ã¤¿¿å¤Ç½»ÂðÃÏ¤¬´§¿å¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢3ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³èÈ¯¤ÊÁ°Àþ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìËÌÃÏÊý¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ç¤ÏÄ«¤«¤éÂçÎ³¤Î±«¤¬ÃÏÌÌ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¡¢»ë³¦¤¬¤«¤¹¤à¾õ¶·¤Ë¡£¸áÁ°Ãæ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¶õ¤Ï°Å¤¯¡¢¥é¥¤¥È¤ò¤Ä¤±¤ÆÁö¤ë¼Ö¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÌ½©ÅÄ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤ÎÎÌ¤¬200¥ß¥ê°Ê¾å¤È¡¢9·î1¤«·îÊ¬¤òÄ¶¤¨¤ëÂç±«¤Ë¡£»ÔÆâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢»³¤«¤é¿å¤¬Âì¤Î¤è¤¦¤Ë·ã¤·¤¯Î®¤ìÍî¤Á¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Þ¾ëÌÜÄ®¤Ç¤â12»þ´Ö¤Ç130¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ë±«¤ò´ÑÂ¬¡£¾å¾®°¤¿ÎÂ¼¤Ç¤ÏÀî¤¬ÈÅÍô¤·¡¢Ãã¿§¤¯Âù¤Ã¤¿¿å¤Ç½»ÂðÃÏ¤¬´§¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¿Í
¡ÖÂì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤¬ÃÇÂ³Åª¤Ë¹ß¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Î¦¤Î¸ÉÅç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊQ.Âì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤Ï²¿»þ´Ö¤¯¤é¤¤¹ß¤Ã¤¿¡©¡ËÌó5»þ´Ö¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ±«¤¬»ß¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×
½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ËÂç±«·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë5¤Î¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡×¤¬È¯É½¡£½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Ç¤Ï¡¢À¹²¬±Ø¤È½©ÅÄ±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡È°ÛÎã¤Î½ë¤µ¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ïº£Ç¯27ÆüÌÜ¤Î¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¡£Ï¢Æü¤Î½ë¤µ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¤³¤ÎÉ½¾ð¡£
¡ÖÀðÉ÷µ¡¤ÎÎ¢¤Ë¥¢¥¤¥¹¥Î¥ó¤òÆþ¤ì¤ÆÎä¤¿¤¤É÷¤¬½Ð¤ë¤è¤¦ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÒÏ¢¤ì¤Ç³°¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤Þ¤êÄ¹»þ´Ö¤Ï¡×
2Æü¤ÏÁ´¹ñ241¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¡¢35¡î°Ê¾å¤Î¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤Ë¡£ºÇ¤â½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤Ç¡¢ºÇ¹âµ¤²¹39.8¡î¤ò´ÑÂ¬¡£
ÀçÂæ»Ô¤Ç¤Ï37.4¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1ÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»²¤Ã¤¿¡£80²¿Ç¯À¸¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¤¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡×
¡Ö9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¤¹¤®¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡È°ÛÎã¤Î»Ä½ë¡É¤Î±Æ¶Á¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥×¡¼¥ë¡¢Ê¿Æü¤ÎÌë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤Î¸÷·Ê¤¬¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
9·î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤Ï¤³¤Î³è¶·¡£ËÜÍè¡¢9·î¤ÏµÙÆü¤Î¤ß¤Î±Ä¶È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤ò¼õ¤±¡¢Ê¿Æü¤Î±Ä¶È¤âÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑµÒ
¡Ö½ë¤¹¤®¤Æ³°½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç9·î¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÎÃ¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡Öº£Ç¯¤Ï²Æ¤Î¤¢¤ÈÅß¤Ç¤¹¤Í¡£½Õ²ÆÅß¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢3ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¡¢½©ÅÄ¸©¤ä»³·Á¸©¤Ê¤É¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¡£
3ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¢§ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç180¥ß¥ê¡¢¢§ËÌÎ¦¤Ç150¥ß¥ê¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£