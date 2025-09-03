女優・高橋惠子が２日、スポーツ報知の取材に応じ、人気刑事ドラマ「太陽にほえろ！」で共演し、今年４月２８日に死去していたことが２日に分かった俳優・露口茂（つゆぐち・しげる）さんを追悼した。

高橋（当時、関根恵子）は１７〜１８歳の時に「太陽―」に出演。松田優作さん演じる“ジーパン”の婚約者・シンコ（内田伸子）を演じた。少年係の警察官から七曲署初の女性刑事に出世する役どころでもあった。刑事になりたてのとき、露口さん演じる“山さん”と一緒に捜査現場のラブホテルに行くシーンもあったという。

「渋くて優しくて包容力があって。“山さん”の感じのままという印象です。口数も少なく、声を荒らげるお姿を一度も見たことがありませんでした」と懐かしむ。「私はまだ十代なのに婚約者がいたりする大人の役でした。（石原）裕次郎さんはじめ、そうそうたる皆さんとご一緒し、私自身、かなり背伸びをしていたようにも思います」と振り返った。

高橋は収録の空き時間になると、本を読んでいることが多かった。「露口さんは、そんな私に『何読んでるの？』と優しく声を掛けてくださったり。このドラマの５０周年を記念した集まりのとき、お会いできるかな、と楽しみにしていたのですが、いらっしゃらなくて。でも５２年たった今も、共演できたことは私にとって、かけがえのない貴重な経験として記憶に残っています」と感謝の気持ちを込めてしのんだ。