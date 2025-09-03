【ハミクマ・ポップコーンバケツ】 9月3日 発売

ユー・エス・ジェイは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）にて「ハミクマ・ポップコーンバケツ」の販売を9月3日より開始する。

USJでは、9月5日よりハロウィーン・イベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」が順次スタート。今年は、愛らしいけど不気味なクマ「ハミクマ」のプロダクトがパーク史上最大のラインナップで展開される。

今回販売開始となる「ハミクマ・ポップコーンバケツ」は、その一環として登場するもの。お腹からはみ出したケーキやキャンディ、はみ出した目玉など、細部まで「ハミクマ」を立体的に表現したポップコーンバケツとなっており、「ハミクマ」のメッセージも聞ける音声機能が付いている。

「ハミクマ・ポップコーンバケツ」の販売について

販売期間：9月3日～11月3日

「ハミクマ・ポップコーンバケツ」は、以下のとおりの販売方法となる。

購入の際、購入者本人の当日有効の入場券または年間パスの提示が必要。販売期間中の11月3日まで、1人につき1個の販売となる。

※販売方法等については予告なく変更する場合があります。予めご了承ください

【販売場所】

（1）ユニバーサル・ワンダーランド入口横ポップコーンカート（ストロベリークッキーフレーバー・ポップコーン）

（2）グラマシーパーク横ポップコーンカート（ストロベリークッキーフレーバー・ポップコーン）

（3）ステージ 22 前ポップコーンカート（キャラメルポップコーン）

（4）プレイング・ウィズおさるのジョージ 横ポップコーンカート（キャラメルポップコーン）

□「ハミクマ・ポップコーンバケツ」の販売についてのページ

可愛いマスコットキーチェーンがリニューアル

販売開始予定日：9月3日

販売場所：ビバリーヒルズ・ギフト

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.