【PS Store：「PlayStation Indies」】 9月3日まで開催

　ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「PlayStation Indies」を開催している。期間は9月3日23時59分まで。

　本セールでは、「エンダーマグノリア: ブルームインザミスト」や「魔女の泉R」、「溶鉄のマルフーシャ」といった、プレイステーション 5/プレイステーション 4用のゲーム本編やDLCがラインナップ。期間中、最大75%オフの割引価格で提供される。

　なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合があるため、詳細は各タイトルの商品ページにて確認のうえ購入してほしい。

□PS Store「PlayStation Indies」のページ

対象タイトル紹介（一部）

「エンダーマグノリア: ブルームインザミスト」

価格：3,278円→2,130円（35%オフ）

□PS Store「エンダーマグノリア: ブルームインザミスト」のページ

「魔女の泉R」

価格：4,950円→3,217円（35%オフ）

□PS Store「魔女の泉R」のページ

「溶鉄のマルフーシャ」（PS5）

価格：1,180円→708円（40%オフ）/PlayStation Plus加入者 590円（さらに10%オフ）

□PS Store「溶鉄のマルフーシャ」（PS5）のページ