最大75%オフ！ PS Storeにて開催中のセール「PlayStation Indies」が本日9月3日まで「エンダーマグノリア: ブルームインザミスト」などがラインナップ
【PS Store：「PlayStation Indies」】 9月3日まで開催
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「PlayStation Indies」を開催している。期間は9月3日23時59分まで。
本セールでは、「エンダーマグノリア: ブルームインザミスト」や「魔女の泉R」、「溶鉄のマルフーシャ」といった、プレイステーション 5/プレイステーション 4用のゲーム本編やDLCがラインナップ。期間中、最大75%オフの割引価格で提供される。
なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合があるため、詳細は各タイトルの商品ページにて確認のうえ購入してほしい。
□PS Store「PlayStation Indies」のページ
対象タイトル紹介（一部）
「エンダーマグノリア: ブルームインザミスト」
価格：3,278円→2,130円（35%オフ）
□PS Store「エンダーマグノリア: ブルームインザミスト」のページ
「魔女の泉R」
価格：4,950円→3,217円（35%オフ）
□PS Store「魔女の泉R」のページ
「溶鉄のマルフーシャ」（PS5）
価格：1,180円→708円（40%オフ）/PlayStation Plus加入者 590円（さらに10%オフ）
□PS Store「溶鉄のマルフーシャ」（PS5）のページ