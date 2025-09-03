【サムスン「9100 PRO」シリーズ：8TBモデル】 10月前半 発売予定 価格：オープン

ITGマーケティングは、サムスン製NVMe SSD「9100 PRO」および「9100 PRO with Heatsink」の8TBモデルを10月前半に発売する。価格はオープン。

「9100 PRO」シリーズは、PCIe 5.0に対応したM.2 SSD。最大読み出し速度は14,800MB/s、最大書き込み速度は13,400MB/sを誇り、PCIe 4.0対応の前モデル「990 PRO」と比較して、電力効率が最大49%向上している。また、ヒートシンク搭載モデルは、プレイステーション 5のM.2 SSD要件を満たしている。

既に1TB、2TB、4TBモデルが2025年3月に発売されているが、今回新たに大容量な8TBモデルを追加。9月下旬より予約受付を開始予定で、10月前半に発売となる。

【9100 PRO】【9100 PRO with Heatsink】

