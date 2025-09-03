9月2日（火） 九州アジアリーグ試合結果

大分B-リングス 8対9 北九州下関フェニックス

第16回戦 別大興産スタジアム

北 １１４ ０００ ０２１｜９

大 ０００ １１０ ２０４｜８

北九州下関：○上田、H 吉田、伊藤秀ー宮原

火の国：●西森、児島、伊藤陽、青田ー本田

本塁打：河野第2号（北）

大分B-リングスと北九州下関フェニックスの今シーズン最後の三連戦が、大分県別大興産スタジアムにて行われた。

先制したのは北九州下関。1回の表、中田が四球で出塁し盗塁を成功させる。3番・薮はセンターフライに倒れるもその間に中田はタッチアップで三塁へ。5番・杉森がセンターへのタイムリーヒットを放ち1点を先制。

先制した北九州下関は2回の表。河野がライトへのヒットを放ち出塁。続く縄田は送りバントを成功させ二塁。続く漁野がレフトへのタイムリーツーベースヒットを放ち1点を追加。

2点をリードする北九州下関は3回の表。實松、杉森が連打で出塁。続く宮原は四球で満塁のチャンス。続く河野がライトを越える第2号満塁ホームランを放ち4点を追加。

6点を追う大分は4回の裏。幸野がレフトへのヒットを放ち出塁。続く岩下はピッチャーへの内野安打で一、二塁。続く水本はショートゴロで一塁ランナーが封殺。続く川原がセンターへのタイムリーヒットを放ち1点を返す。

反撃したい大分は5回の裏。本田、西原、米田が連打を放ち満塁をチャンス。続く幸野はセカンドゴロに倒れるもその間にランナーが生還し1点を返す。

4点を追う大分は7回の裏。二死から米田が四球で出塁。続く幸野はサードへの内野安打を放つ。続く岩下がセンターへのタイムリースリーベースヒットを放ち2点を返す。

北九州下関は8回の表。中田がライトへのヒットを放ち出塁。続く平間はレフトへのツーベースヒットを放ち二、三塁。5番・杉森がレフトへのタイムリーヒットを放ち2点を追加。

9回の表にも中田の犠牲フライを打ち上げ1点を追加し9対4とする。

9回の裏大分は、西原・米田が四球で出塁。3番・岩下がセカンドへの内野安打で1点を返す。続く水本は四球で満塁。続く川原は北九州下関ショートのエラーにより出塁しその間に1点を返す。続く吹上はセンターへのタイムリーヒットを放ち2点を返し1点差に追いつく。しかし本田、西原が打線繋げず試合終了。

9回裏に4得点で1点差に追いつくも惜しくも敗戦。