気象庁は2日午後10時25分、発達する熱帯低気圧に関する情報を発表した。同日午後9時の観測によると、熱帯低気圧が日本の南の北緯21度30分、東経133度35分にあって、1時間におよそ20の速さで北へ進んでいる。中心の気圧は1006hPa、中心付近の最大風速は15、、最大瞬間風速は23となっている。熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に発達する見込み。

熱帯低気圧の中心は12時間後の3日午前9時には南大東島の南南東約190の北緯24度20分、東経132度05分を中心とする半径100の円内に達する見込み。中心の気圧は1004hPa、中心付近の最大風速は15、最大瞬間風速は23が予想される。熱帯低気圧はその後台風となる見込みで、その中心は、24時間後の3日午後9時には奄美市の南東約120の北緯27度40分、東経130度25分を中心とする半径130キロの円内に達する見込み。中心の気圧は1002hPa、中心付近の最大風速は18、最大瞬間風速は25が予想される。

台風の中心は、48時間後の4日午後9時には九州地方の北緯31度55分、東経130度50分を中心とする半径200の円内に達する見込み。中心の気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18、最大瞬間風速は25が予想される。72時間後の5日午後9時には日本の東の北緯36度55分、東経142度50分を中心とする半径260キロの円内に達する見込み。中心の気圧は998hPa、中心付近の最大風速は20、最大瞬間風速は30が予想される。

熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は70％。