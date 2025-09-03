¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¡ÆüËÜ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤â¡Ä16ÆÀÅÀ¤Î¥Ë¥³¥í¥Õ¡ÖÆüËÜ¤ÈÀï¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£±£²Æü³«Ëë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬£²Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£µ°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±£±£µ°Ì¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ë£³¡½£°¤Ç¾¡Íø¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âè£´¥»¥Ã¥È¤â£²£µ¡½£±£µ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆüËÜ¤¬Âè£±¥»¥Ã¥È¤ò£²£µ¡½£²£°¤ÇÀè¼è¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ÏÂè£²¥»¥Ã¥È¤Î½ªÈ×¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤â¡¢ÆüËÜ¤ËºÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âè£³¡¢£´¥»¥Ã¥È¤âÆüËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È±Ô¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÆüËÜ¤ò¶ì¤·¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ë¥³¥í¥Õ¡Ê¥Á¥Ó¥¿¥Î¡¼¥Ð¡Ë¤¬£±£¶ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»î¹ç¸å¤Î¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£³Æü¤âºÆ¤ÓÆüËÜ¤È¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤¬ÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥Ë¥³¥í¥Õ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÌÀÆü¤Î¥²¡¼¥à¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£