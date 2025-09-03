24時間以内に新たな台風発生の予想

気象庁は、「熱帯低気圧が今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。」と発表しました。熱帯低気圧は台風のたまごとも呼ばれています。３日には奄美地方に、４日には九州付近に北上し、５日にかけて西日本から東日本へ列島を横断する可能性があります。

２日２１時の観測によると、熱帯低気圧が日本の南の北緯２１度３０分、東経１３３度３５分にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北へ進んでいます。

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

熱帯低気圧の中心は、３日９時には南大東島の南南東約１９０キロの

北緯２４度２０分、東経１３２度０５分を中心とする半径１００キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートルが予想されます。

熱帯低気圧はその後台風となる見込みで、その中心は、２４時間後の３日２１時には奄美市の南東約１２０キロの北緯２７度４０分、東経１３０度２５分を中心とする半径１３０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

台風の中心は、４日２１時には九州地方の北緯３１度５５分、東経１３０度５０分を中心とする半径２００キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

５日２１時には日本の東の北緯３６度５５分、東経１４２度５０分を中心とする

半径２６０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

なお、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

９月３日（水）～７日（日）のは、画像で掲載しています。

雨・風シミュレーション９月３日（水）～７日（日）

シミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。

海水温が高く、九州から日本の東へ進む間も勢力がほとんど変わらないか、逆に強まる可能性があります。

気象庁の予想によると、４日の九州付近の勢力は、中心気圧1000ヘクトパスカル、最大瞬間風速は25ｍの予想ですが、5日の日本の東での勢力は、中心気圧998ヘクトパスカル、最大瞬間風速は30ｍと予想されています。

今後、気象庁から発表される台風情報に注意してください。

全国５４地点 週間予報

県庁所在地や政令指定都市など、全国５４地点の週間予報です。９月にも関わらず暑さが厳しいですが、雨のため暑さが和らぐところもあります。画像で確認できます。

・