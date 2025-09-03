ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は４５３ドル安 ナスダックも１．５％の大幅安
NY株式2日（NY時間11:17）（日本時間00:17）
ダウ平均 45091.30（-453.58 -1.00%）
ナスダック 21122.06（-333.49 -1.55%）
CME日経平均先物 41945（大証終比：-405 -0.96%）
欧州株式2日GMT15:17
英FT100 9139.73（-56.61 -0.62%）
独DAX 23518.66（-518.67 -2.16%）
仏CAC40 7659.63（-48.27 -0.63%）
米国債利回り
2年債 3.645（+0.029）
10年債 4.271（+0.043）
30年債 4.970（+0.042）
期待インフレ率 2.418（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.786（+0.038）
英 国 4.802（+0.052）
カナダ 3.441（+0.066）
豪 州 4.358（+0.039）
日 本 1.614（-0.008）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝65.24（+1.23 +1.92%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3578.90（+62.80 +1.79%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111403.13（+2530.02 +2.32%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1651万4400（+375050 +2.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
