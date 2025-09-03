NY株式2日（NY時間11:17）（日本時間00:17）
ダウ平均　　　45091.30（-453.58　-1.00%）
ナスダック　　　21122.06（-333.49　-1.55%）
CME日経平均先物　41945（大証終比：-405　-0.96%）

欧州株式2日GMT15:17
英FT100　 9139.73（-56.61　-0.62%）
独DAX　 23518.66（-518.67　-2.16%）
仏CAC40　 7659.63（-48.27　-0.63%）

米国債利回り
2年債　 　3.645（+0.029）
10年債　 　4.271（+0.043）
30年債　 　4.970（+0.042）
期待インフレ率　 　2.418（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.786（+0.038）
英　国　　4.802（+0.052）
カナダ　　3.441（+0.066）
豪　州　　4.358（+0.039）
日　本　　1.614（-0.008）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝65.24（+1.23　+1.92%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3578.90（+62.80　+1.79%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111403.13（+2530.02　+2.32%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1651万4400（+375050　+2.32%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ