飲料や健康食品など幅広い事業を手がける「サントリーホールディングス（ＨＤ）」の新浪剛史会長（６６）の辞任が２日、突然発表された。

違法成分を含むサプリメントに絡んだ疑いが浮上したとして、警察の捜索を受けた新浪氏。著名な財界人の辞任に驚きが広がった。

捜査関係者によると、麻薬取締法違反などの疑いで、福岡県警などが新浪氏の自宅を捜索したのは８月２２日。大麻由来の違法成分「テトラヒドロカンナビノール（ＴＨＣ）」を含んだ製品を巡る密輸事件の関係先としての捜索だったという。

この事件では、県警が８月上旬、違法な製品を密輸したとして県内の男を逮捕。男は製品は米国から届いたもので「新浪氏に送るよう（送り主に）依頼された」と供述した。

新浪氏宅の捜索で製品は見つからず、本人は当日の事情聴取に関与を否定し、「勝手に送ってきたのではないか」などと説明した。製品について「日本で使用したことはないが、米国で使用したことがある」という趣旨の話もしたが、捜索時に行った尿検査では薬物の陽性反応は出なかったという。

県警は今後、新浪氏の刑事責任を問えるか慎重に捜査を進める方針だ。

八田進二・青山学院大名誉教授（企業統治）の話「サントリーは、疑惑を持たれた段階で会社の信頼が失墜すると判断し、緊急記者会見に至ったのだろう。事案の詳細は明らかになっていないが、財界で企業統治について厳しいメッセージを発信してきた新浪氏だけに、自らの言葉で説明する責任がある」