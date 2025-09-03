アマゾンジャパンは、漫画家の藤本タツキ氏による短編作品をアニメ化し、「藤本タツキ17-26」としてプライムビデオで世界独占配信すると発表した。配信開始は11月8日。

©藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会

「藤本タツキ17-26」は、「チェンソーマン」や「ルックバック」などで高い人気を得る藤本タツキ氏が17歳～26歳に描いた短編8作品をアニメ化するもの。今回キービジュアルと予告編が公開された。

アニメ「ブルーロック」の渡邉徹明氏、映画「打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？」の武内宣之氏ら7名の監督が参加する。声優陣には、小野賢章、堀江瞬、花澤香菜、杉田智和が名を連ねる。

「藤本タツキ17-26」作品紹介11月8日（土）よりPrime Videoで世界独占配信 「庭には二羽ニワトリがいた。」

宇宙人との戦争に敗れ、人類は滅びた--とされている地球。そこで暮らす宇宙人の学生・陽平は、学校で二羽のニワトリを世話していた。だが、そのニワトリには秘密があった。

【STAFF】 監督・脚本：長屋誠志郎 キャラクターデザイン：もああん 制作：ZEXCS

【CAST】 小野賢章、桜井しおん、浦和希、斉藤貴美子、岩田光央

「庭には二羽ニワトリがいた。」

©藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会

「佐々木くんが銃弾止めた」

春休みの補修、担任の川口先生に会いたい一心で参加した学生・佐々木。そこに突然の銃声が響く。教室に現れたのは、かつて川口先生に振られた男だった--。

【STAFF】 監督：木村延景 脚本：内海照子 キャラクターデザイン：小園菜穂 制作：ラパントラック

【CAST】 熊谷俊輝、安済知佳、岡野陽一

「佐々木くんが銃弾止めた」

©藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会

「恋は盲目」

高校卒業の前日、生徒会長の伊吹は、想いを寄せるユリを下校に誘う。長年秘めてきた恋心を彼女に伝えようとするが、様々な障害が現れては、伊吹たちの下校を阻む！

【STAFF】 監督：武内宣之 脚本：内海照子 キャラクターデザイン：もり ともこ 制作：ラパントラック

【CAST】 堀江 瞬、若山詩音、森川智之、山本高広、諏訪部順一、能登麻美子

「恋は盲目」

©藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会

「シカク」

殺し屋としてその名を馳せている少女・シカク。吸血鬼・ユゲルは、3500年にも及ぶ不死の生活に退屈し、シカクに自分を殺すよう依頼する。

【STAFF】 監督・脚本：安藤尚也 キャラクターデザイン：MYOUN 制作：GRAPH77

【CAST】 花澤香菜、杉田智和

「シカク」

©藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会

「人魚ラプソディ」

海辺の町に暮らす少年・トシヒデの宝物は、海の底に捨てられている人魚のピアノ。ある日、いつも通りピアノを演奏していたトシヒデは、隠れて聴いていた人魚の少女・シジュと出会う。

【STAFF】 監督：渡邉徹明 脚本：小林達夫 キャラクターデザイン：島崎望 制作：100studio

【CAST】 菊田千瑛、幸村恵理

「人魚ラプソディ」

©藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会

「目が覚めたら女の子になっていた病」

ある日、目が覚めたら女の子になっていた少年・トシヒデ。クラスの男子たちの嫌がらせの標的にされてしまったトシヒデを助けたのは、恋人・リエの兄・アキラで…。

【STAFF】 監督・脚本：寺澤和晃 キャラクターデザイン：徳岡紘平 制作：スタジオカフカ

【CAST】 榊原優希、河瀬茉希、山下誠一郎

「目が覚めたら女の子になっていた病」

©藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会

「予言のナユタ」

ケンジの妹・ナユタは「世界を滅ぼす」と予言された悪魔の子として、周囲の人々から忌み嫌われていた。ある日ついに、ナユタが大事件を起こしてしまう…。

【STAFF】 監督・脚本：渡邉徹明 キャラクターデザイン：東島久志 制作：100studio

【CAST】 咲々木瞳、松岡洋平

「予言のナユタ」

©藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会

「妹の姉」

ある朝、光子が美術学校に登校すると、玄関に自分の裸の絵が飾られていた！それは光子の妹・杏子が描いた作品で、1年間も学校に飾られることに。屈辱を晴らしたい光子は…。

【STAFF】 監督：本間修 脚本：米内山陽子 キャラクターデザイン：佐川 遥 制作：P.A.WORKS

【CAST】 中島瑠菜、中井友望、今井朋彦

「妹の姉」

©藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会