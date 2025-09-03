TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¾¦ÉÊËÜÉô¡¡¸ÕÅíß·Ë­¼ù¤µ¤ó
¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÇä¤ê¾ì¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀ©Ìó¾å¡¢ÄÄÎó¤Ç¤­¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×

¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤éÍèÅ¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¡ÖÆ°µ¡¡×¤ò¤¤¤«¤Ë¸«¤¤½Ð¤¹¤«¤¬²ÝÂê¤Ë¡£

¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹â¤á¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¤Î½¸µÒ¤âÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£