ÂáÊá¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÀÒÃË¡Ê30¡Ë ·Ù»¡¤Ç¾å¿½½ñ¡ÖÈà½÷¤ËÀÜ¶á¤»¤ºÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×½÷À¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¡´Ú¹ñÀÒ¤Î½÷À¡Ê40¡Ë¤¬¼óÀÚ¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¡¡Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è
1Æü¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤Î½÷À¥Ð¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÀè·î29Æü¡¢¥Ð¥ó¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê¤À¤·¤¿¤éË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÈà½÷¤ËÀÜ¶á¤»¤ºÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾å¿½½ñ¤ò·Ù»¡½ð¤Ç½ñ¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢¥Ð¥ó¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£