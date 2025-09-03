【Kit Oisix 〈ディズニーキャラクター〉 ガチャコレクション】 9月下旬 発売予定 価格：1回400円

「ミッキー&ミニー/ハンバーグプレート」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「Kit Oisix 〈ディズニーキャラクター〉 ガチャコレクション」を9月下旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、親子で楽しく料理をすることができるミールキット「Kit Oisix ディズニーシリーズ」を再現したフィギュア。実際に付属しているランチョンマットも、ミニチュアサイズで一緒に飾って楽しめる。

ラインナップは「ミッキー&ミニー/ハンバーグプレート」、「くまのプーさん/トマトカレー」、「リロ&スティッチ/ハワイアンロコモコ」、「ベイマックス/鶏そぼろの中華風炒め」の4種類で再現性の高いデザインや細かい塗装も特徴の1つ。皿の色が全種違うため、たくさん集めて皿を入れ替えても楽しめる。

くまのプーさん/トマトカレー

リロ&スティッチ/ハワイアンロコモコ

ベイマックス/鶏そぼろの中華風炒め

【Kit Oisix 〈ディズニーキャラクター〉 ガチャコレクション】

サイズ：本体 約45mm

材質：本体・マット PVC プレート：ABS

【「Oisix」について】

「Oisix」は「つくった人が自分の子どもに食べさせられる食材のみを 食卓へ」をコンセプトとした、有機・特別栽培野菜やできる限り添加物を使わない加工食品などを取り扱うEC食品宅配サービス。「Kit Oisix」はシリーズ累計出荷数2億食突破を記録している。

(C)Disney (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (C)oisix