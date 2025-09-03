活発な前線の影響で、秋田県では非常に激しい雨が降り、県内8つの川が氾濫するなどの被害がでています。現在の秋田市の様子をJR秋田駅前からお伝えします。

◇

現在、雨は降っていませんが、20分ほど前にはまた強く雨が降り始め、地面に打ち付けるほど、また、風も強かったので波打つような雨が降っていました。取材を始めた夕方以降、最も強い雨だと感じました。雨の対策をしているところもあり、こちらの店の入り口では、雨水が店内に入ってこないよう、朝からドアの前に水を入れた袋を置いているということです。

――住民の方は今夜、どう過ごされるんでしょうか？

川のすぐ目の前に住んでいる方にも話を聞きましたが、いつもは1階に寝室があるが、きょうは川の氾濫が怖いので2階に避難して眠ると話していました。

気になる今後の雨ですが、3日朝にかけて、秋田県を含む日本海側の広い地域で線状降水帯が発生し、災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。

また、JR東日本によりますと、雨の影響で秋田新幹線の一部区間で遅れや運休が発生する可能性もでています。

秋田市を含む県内の一部地域には、いまも土砂災害警戒情報がでています。このあとも河川の氾濫や土砂災害に厳重な警戒が必要です。