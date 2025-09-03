¡ãÃæ·Ñ¡ä¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¦¿·Ï²²ñÄ¹¼Ç¤¡Ä·ÐºÑ³¦¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¤Î¿·Ï²¹ä»ËÁ°²ñÄ¹¤¬¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2Æü¡¢¿·Ï²»á¤Î¡Ö²ñÄ¹¼Ç¤¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÐºÑ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿µ¿¤¤¤Ë±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ³¦¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹Á°¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤Þ¤º¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¼«ÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·Ï²»á¤Ï³¤³°»ö¶È¤Î¶¯²½¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤ÇÀ¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¡¢³¤³°»ö¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑ»°ÃÄÂÎ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÂåÉ½´´»ö¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¡×¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢·ÐºÑ³¦¤«¤é»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤â°ìÄê¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢·ÐºÑ³¦¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿·Ï²»á¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î²ñµÄ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¼Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ÉÜÂ¦¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¢¤ëÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö²ñµÄ¤Ï·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÂåÉ½´´»ö¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂåÉ½´´»ö¤ò¼¤á¤ë¤Ê¤éËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤âÊ¹¤¤¤Æ¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢3Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¿·Ï²»á¤¬É½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ³¦¥È¥Ã¥×¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¿·Ï²»á¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼²ñÄ¹¼Ç¤¤Ï¡¢º£¸å¡¢À¯ºâ³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£