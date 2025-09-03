TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前0時13分に、洪水警報をにかほ市に発表しました。また大雨警報（浸水害）をにかほ市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・にかほ市に発表 3日00:13時点

秋田県では、3日昼前まで土砂災害や河川の増水に、3日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■能代市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■大館市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■男鹿市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■潟上市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■にかほ市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　3日昼前にかけて警戒

■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　90mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■三種町
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■八峰町
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■井川町
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒

■大潟村
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　3日昼前にかけて警戒