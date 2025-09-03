BAMBI WATERから新作カップ付き長袖トップスが登場しました♡『カップ イン クルーネックT ロング』（4,390円）と『カップ イン クロップドT ロング』（4,590円）は、1枚で着られる快適さと高いホールド力を両立。特許取得(*1) の特殊製法でバストを美しく支えつつ、リブ素材の柔らかさで1日中ストレスフリー。おうちでもお出かけでもおしゃれに着こなせます。

360°きれい見えを叶える特許技術

BAMBI WATERのカップ付きトップスは、特許取得(*1) の「COMBINE製法」により、ノンワイヤーでもバストを高い位置でしっかりキープ。横流れを防ぎ、どこから見ても美しいシルエットを実現します。

内蔵カップは厚みがあり、カパカパせずフィットするので、1枚での着用でも下着ラインが透けにくく安心です。

*1. 特許第7671531号

BAMBI WATERの新作カップ付きトップスで1枚でも360°きれい見え

リブ素材＆デザインで快適＆おしゃれ

クルーネックT ロング

柔らかくつるんとしたリブ素材は伸縮性があり、動きやすく着心地抜群。『クルーネックT ロング』は程よい丈と長めの袖でタックイン・アウトどちらも可能、カジュアルにも綺麗めにも着こなせます。

クロップドT ロング

『クロップドT ロング』は短すぎない丈感でヘルシーな肌見せが叶い、フレアスリーブで女性らしい印象に仕上がっています。

忙しい毎日に1枚で完成する快適トップス

ブラジャーやインナーを重ねずに1枚で着られるため、着替えの時短にも♡カップ付きトップスだからホールド力を保ちつつ、デコルテやボディラインを美しく見せます。

クルーネックTは4,390円（税込）、クロップドTは4,590円（税込）で、S～LLまでの4サイズ展開。日常のあらゆるシーンで活躍する逸品です。

1枚でおしゃれと快適を叶えるBAMBI WATER



BAMBI WATERのカップ付きトップスは、快適さとホールド力を兼ね備え、1枚で美しいシルエットを叶える新定番アイテムです♡

クルーネックT（4,390円）とクロップドT（4,590円）は、家でも外でも使える万能デザイン。特許取得(*1) の技術でバストを美しく支え、忙しい毎日も1枚でスタイリッシュに過ごせます。