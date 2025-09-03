【北京＝東慶一郎】中国は３日、北京・天安門広場で「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレードを行う。

習近平（シージンピン）国家主席は、ロシアのプーチン大統領や北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記と並び立ち、米国をにらんで中露朝の連携を誇示する。

北京での軍事パレードは、建国７０年記念の２０１９年１０月以来、約６年ぶりとなる。

中国政府の発表によると、パレードを含む戦勝記念行事は３日午前９時（日本時間同１０時）から行われる。習氏が天安門楼上で演説し、車に乗って部隊を観閲する見通しだ。約７０分間のパレードでは、無人機や極超音速ミサイルなどの最新兵器が登場し、昨年新設した情報支援部隊も参加する。核弾頭を搭載可能な空中発射弾道ミサイル（ＡＬＢＭ）や新型の潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）が初公開されるかも注目点だ。

露政府高官によると、パレードでは、習氏を中心にプーチン氏、正恩氏が左右に並ぶ予定だ。３氏が集うのは初めてとなる。中国政府によると、ほかにイランのマスード・ペゼシュキアン大統領やマレーシアのアンワル・イブラヒム首相など２０か国以上の国家元首・首脳も出席する。日本の鳩山由紀夫元首相も参加するとしている。

日中関係筋によると、日本政府は代表を派遣しない。中国政府が発表した出席者には、米国やドイツ、カナダなど米欧の主要国の政府高官も入っていない。