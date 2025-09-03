にゃんこスターのアンゴラ村長（31）が２冊目の写真集を発売。「標準体型のグラビア」に絶賛の声が上がった。

【映像】「俺らが1番見てる女の子の体」アンゴラ村長"標準体型"のビキニ姿（複数カット）

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ4』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。

9月2日の放送では、ゲストとして登場したアンゴラ村長の写真集「標準体型」が話題に。「これは今年出した2冊目のものです。紙の」と紹介すると、嶋佐は「２冊も出したんだ！？すごいね！」と驚きの声を上げた。

今年7月16日に発売された「標準体型」は、アンゴラ村長初の紙の写真集。帯には「『152センチ、51キロになりました』アンゴラ村長 最初で最後の写真集」と記されている。昨年デジタル版のみで発売された1st写真集は『151センチ、48キロ』というタイトルで、わずか1年で身長1cm、体重3kgの変化をそのままタイトルにするユニークな連作となっている。

アンゴラ村長によると、デジタル写真集は「2000冊売れればヒットって言われてるんですけど、1万6000冊売れました」と予想外の大ヒットを記録。その理由について「標準体型のグラビアががあんまりなかったみたいなので、ちょっとはってみようみたいな感じで」と説明した。

その言葉に、屋敷は「俺らが１番見てる女の子の体やで！」と納得の様子。一般的なグラビアとは異なる「標準体型」のビジュアルコンテンツに対する需要の高さを示す結果に、スタジオからは「すごいじゃん！」と称賛の声が上がった。