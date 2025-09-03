香港メディアの香港01は1日、台湾でハムスター10匹を生きたままトイレに流す動画に批判が殺到する中、当事者の女性の「身分」が明らかになったと報じた。

記事によると、先日、台湾である女性が生きたハムスター10匹をトイレの便器に落とし、もがき苦しませた上で水を流す様子を撮影。その動画をインスタグラムのストーリーズに投稿した。

あまりに残酷な内容にネットユーザーからは批判の声が上がり、一部のユーザーらが当事者の女性の身元について、「台中市で『夜の仕事』に従事しているタイ国籍」と特定すると、さらに批判が寄せられ、女性はインスタグラムのアカウントを閉鎖した。

その後、女性はTikTokのアカウントも特定され、「通報した。刑務所に入れてほしい」「必ず報いを受けるだろう」といった批判コメントが相次いだ。台中市の地元警察が捜査を行った結果、女性はやはりタイ国籍で、27歳であることが分かったそうだ。



また、女性は以前、異性関係のもつれで警察沙汰を起こしたことがあるほか、「失踪」扱いの外国人労働者であることも分かり、現在は移民署の関係機関に引き渡され、収容されているという。

台中市動物保護処によると、女性の行為は「動物保護法」第6条違反に該当し、2年以下の懲役、20万台湾ドル（約96万円）以上200万台湾ドル（約960万円）以下の罰金が科される可能性がある。（翻訳・編集/北田）