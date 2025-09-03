　3日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比370円安の4万1980円と急落。日経平均株価の現物終値4万2310.49円に対しては330.49円安。出来高は8923枚となっている。

　TOPIX先物期近は3062ポイントと前日比23ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.88ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 41980　　　　　-370　　　　8923
日経225mini 　　　　　　 41975　　　　　-375　　　180912
TOPIX先物 　　　　　　　　3062　　　　　 -23　　　 13580
JPX日経400先物　　　　　 27475　　　　　-210　　　　1034
グロース指数先物　　　　　 767　　　　　　-7　　　　 751
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース