日経225先物：3日0時＝370円安、4万1980円
3日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比370円安の4万1980円と急落。日経平均株価の現物終値4万2310.49円に対しては330.49円安。出来高は8923枚となっている。
TOPIX先物期近は3062ポイントと前日比23ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.88ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 41980 -370 8923
日経225mini 41975 -375 180912
TOPIX先物 3062 -23 13580
JPX日経400先物 27475 -210 1034
グロース指数先物 767 -7 751
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
