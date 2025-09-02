長友佑都、かつての師・アギーレ監督との対戦を心待ちに「『まだ長友はこれだけ動ける』と目の前でしっかり見せたい」

日本代表は1日、国際親善試合メキシコ代表戦に向け、カリフォルニア州バークレーで始動した。最年長のDF長友佑都は元日本代表指揮官ハビエル・アギーレ監督率いるメキシコとの対戦を心待ちにしている。



アギーレ監督は2014年8月から、2015年2月まで日本代表を指揮。アルベルト・ザッケローニ監督の後任として期待されていたが、スペイン時代の八百長関与疑惑が浮上し、志半ばでの契約解除となっていた。約半年間と短い期間だった中、長友はAFCアジアカップを含むアギーレ体制で7試合に出場している。



長友は「すごく楽しみですね。期間は短かったですが、熱くて非常にいい監督でした。長く一緒にできなかったことは残念でしたけど『まだ長友はこれだけ動ける』ということを、彼の目の前でしっかりと見せたい。証明したい」と意気込んだ。