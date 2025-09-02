TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÁêÅ´Àþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¡¢ºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¾èµÒ¤¬¤ä¤±¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

ÁêÌÏÅ´Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢³¤Ï·Ì¾±Ø¤È²£ÉÍ±Ø¤ò·ë¤ÖÅÅ¼Ö¤Î¾èµÒ¤«¤é¡ÖºÂ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢°áÉþ¤¬Ç¨¤ìÌôÉÊ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿2¿Í¤ÏÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢¤¬¤¿¤À¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢ºÂÀÊ¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÌôÉÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£