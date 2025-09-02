なにわ男子プロデュース♪ CITENとのコラボミニトート＆リップケースが登場

ユナイテッドアローズが展開する人気ブランド「CITEN」から、ファミクラストアとコラボした限定アイテムが登場します。プロデュースを手がけたのは、ファミクラストアアンバサダーの「なにわ男子」。シンプルなデザインに押し花アートを加えたミニトートバッグとリップケースは、可愛いだけでなく実用性も兼ね備えた特別な仕上がりです。発売は2025年9月10日（水）から。ファンなら見逃せないアイテムになりそうです♡

なにわ男子監修「CITEN」ミニトート

「CITEN×ファミクラストア ミニトート」は、価格4,800円（税込）。カラーはWHITEとBLACKの2色展開です。

既存のパテッド素材からナイロンへと変更し、より軽やかで使いやすい仕様に。

裏地には「なにわ男子」メンバーが手がけた押し花アートをプリントし、リボン部分には「ファミクラストア」×「CITEN」コラボのロゴをあしらっています。

普段使いしやすいサイズ感と上品なデザインで、毎日のコーデに華やかさをプラスしてくれます♪

セサミストリートマーケット新作♡カフェ気分を味わえるスイーツモチーフ登場

押し花アートが可愛いリップケース

「CITEN×ファミクラストア リップケース」は、価格2,500円（税込）。カラーはSILVERとPINKの2色展開です。

ボタンを外すと「なにわ男子」プロデュースの押し花アートが現れる遊び心ある仕掛けが魅力。リボンにはミニトート同様、コラボの証となるロゴ入りデザインが施されています。

コンパクトで持ち運びやすく、リップや小物を入れるのにぴったり。女性らしいきらめきが手元を華やかに演出します。

発売日と購入方法について

今回のコラボレーショングッズは2025年9月10日（水）より発売開始。「ファミクラストア」各店舗とオンラインショップにて購入可能です。

なお、「CITEN」を展開するユナイテッドアローズ直営店や公式オンラインストアでの取り扱いはありませんのでご注意ください。

数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

ファン必見のスペシャルコラボ♡

「CITEN」と「ファミクラストア」、そして「なにわ男子」がタッグを組んだ今回のコラボは、ファッションと推し活を楽しむ女性にぴったりの企画。

シンプルながらも押し花アートが映えるミニトートとリップケースは、普段使いにも特別な日のコーデにもマッチします。

ファンはもちろん、CITENファンにも新鮮に映るはず。発売開始の9月10日を心待ちにして、ぜひこの特別なコラボアイテムを手に入れてください♡