◆ソフトバンク2―1オリックス（2日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの周東佑京が超美技でチームを救った。

1点リードの9回2死一、三塁のピンチ。代打・西野真弘の右中間への当たりを中堅・周東がスーパーキャッチでゲームセットとなった。

周東は「抜かれたら2点だったので、逆にいくしかない状況だった。追いながらそこの割り切りもよくできた。連敗で来ていて、あそこは9回で勝ちきらないといけないゲームだった。同点、逆転までいって仮にサヨナラまでいってもスギ（杉山一樹）のダメージもある。そこは終わらせられて良かった。今年一番かなという感じです」と振り返った。

守備に就く前には、郄谷裕亮バッテリーコーチと打球方向の分析を確認をしていたという。「僕は相手の打者の傾向をそこまで見られないので、映像を見ながら分析している郄谷（バッテリーコーチ）さんにいろいろ聞きながら。それがうまくはまった。西野さんの話しはあらかじめできていた」と話した。

試合後、小久保裕紀監督は「佑京以外は捕れていないでしょうね。本当のプロのプレーだなと思いました。ベンチにいるときから9回に（オリックスは）代打が誰が出るかバッテリーコーチと話して。どの方向に飛ぶと話したうえでいっている」とたたえていた。