¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï£²Æü¤ËÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î½ªÎ»¸å¡¢Â³Åê¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Áí²ñ¤ÎËÁÆ¬¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ÏÂçÇÔ¤·¤¿»²±¡Áª¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¼«¿È¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ´ü¤Ë¤¤Á¤ó¤È·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¬²Ì¤¿¤¹ÀÕÌ³¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Î¼°ÕÉ½ÌÀ¤ËÂ³¤¡¢¾®Ìî»û¸ÞÅµÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢ÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¡¢ÌÚ¸¶À¿ÆóÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ÎÅÞ£´Ìò¤¬¡¢»²±¡Áª¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤Éº£¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤¬º¤Æñ¤Ê¾ðÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î×»þ¤ÎÁíºÛÁªµó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï°©Âô°ìÏºÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷Ä¹¤¬¤³¤ÎÆü¡¢ÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·ÁíºÛÁª¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£¸Æü¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤è¤¦Ê¸½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Áí²ñ½ªÎ»¸å¡¢¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï¡ÖÁíºÛÁª¤ÏÅÞÂ§Âè£¶¾òÂè£´¹à¤Ë´ð¤Å¤¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤¬£³Æü¤Ë²£ÉÍ»Ô¤Ç³«¤¯Í½Äê¤ÎËãÀ¸ÇÉ¸¦½¤²ñ¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤òµá¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¤ÇÅÞÆâ¤ÎÇÉÈ¶¤¬²ò»¶¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤Ï£´£°¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£ËãÀ¸»á¤Ï¹Ö±é¤ÇÁíºÛÁª¤Ë´Ø¤¹¤ë¼êÂ³¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¡£ÇÉÈ¶¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤ÏÎ×»þÁíºÛÁª¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤ë³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£ËãÀ¸ÇÉ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤Û¤«¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï£²ÆüÌë¤Ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤ÈÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñÃÌ¡£ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¼êÂ³¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀÆÆ£»á¤ÏÅÞÆâ¤ÇµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»Ù»ý¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ËãÀ¸»á¤ä´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¤¿¤Á¤ÏàÄàÑ¤Ç¤¹¤è¡£ÀÐÇË¡¢ÀÆÆ£Î¾»á¤Ï¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ë¶¯¤¤¤Î¤«ÈÝ¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£
