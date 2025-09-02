柏木由紀がLINEのやり取りで使う特定の顔文字の心理についてAIに質問し、意外な回答に納得する場面があった。

2025年8月28日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』は、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務める。この日は上田竜也と柏木由紀がゲストとして登場した。

番組では、MCの山里がAIチャット体験を提案し、恋愛に限らず仕事の悩みでも構わないとゲストに促すと、柏木は長年の疑問を投げかけた。「本当に昔から疑問に思っていることで、誰に相談しても唯一、結論に至っていない疑問がある」と柏木が語ったのは、気になる異性がLINEのやり取りで使う「ニコニコの目だけの絵文字」について。その絵文字だけを使ってくる人がいるといい、例えば「やっほー（絵文字）。今、何している？（絵文字）」といったメッセージで、びっくりマークやハート、口が付いている顔でもなく、目だけの絵文字を使う心理について問いかけた。愛理も「わからない、人間にはわからない」と言い、山里も「わからないね。あれだけという」と共感し、これはチャット型AIも苦戦すると予想。

AIに質問すると、AIは「このように、日本ではニコニコ、優しい笑顔、柔らかい雰囲気を表すことが多い。だが、いくつか考えられるパターンがある」と前置きし、「人見知り、控えめな性格。気持ちをストレートに表現するのが苦手で、無難に絵文字を使っている」というもの。この回答に柏木は「は？！」と思わず驚きの声を上げる。

続けてAIは「あまり興味がない。深く関わる気がなく、丁寧に距離を保ちたい。でも無視はしないという意図があるかもしれない」と指摘。この回答に柏木は「ちょっと待ってよ」と反応すると、山里は「これの可能性あるよ」と続け、上田も「割とちゃんと言ってくれる」とAIの分析に感心していた。

さらに「あなたが質問した時も『ニコちゃんマーク』だけだったか？YES→興味が薄い可能性高め。NO→ただの癖かもしれない」とAIが続けると、柏木は「質問した時も全部これ（絵文字）だった」と明かし、「そうだったの？悔しいけど…うん、そうだと思う。気づいてはいたけれど、誰に言われても納得いっていなかった。でもチャット型AIが言うなら…」と、AIの回答に納得した様子を見せると、山里は「俺も初めて見た。『未来型の失恋』」と表現し、スタジオは爆笑に包まれた。