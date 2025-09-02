『あざとくて何が悪いの？』で、上田竜也が赤面する場面があった。

【映像】耳まで真っ赤！上田が照れた瞬間

2025年8月28日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』は、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、上田竜也と柏木由紀がゲストとして登場した。

番組ではAIが教えるあざとい恋愛術が話題に。山里が「上田竜也をあざといテクニックで落とす方法」をAIに質問すると、AIは「普段はしっかり者だが、時々抜け感を見せる上田は、自立した芯のある女性に惹かれる。完璧すぎず、たまにドジをしたり頼ったりするとギャップでキュンとさせる」と回答した。しかし、上田はAIの分析に「真逆だ」と異論を唱え、「犬っぽい子、懐いてくれる子が好き」と意外な恋愛観を明かした

次に、AIは「柏木由紀を落とす方法」として「たまにいじる」ことや、「ゆきちゃん、ゆきりん」と親しい呼び方で距離を縮めること、さらに「二人だけの秘密を作る」ことを提案。柏木はこれらの提案に「大好き」「最高」「嬉しい」と満面の笑みで喜びを示し、AIの回答にまんざらでもない様子。AIではそのお手本となる会話も記されており、その場で上田と柏木が実演することに。

「今日だけゆきりんって呼んでもいい？」「なんか2人だけの秘密みたいでワクワクする」「え〜特別だよ」などと実演するも、上田の顔は真っ赤に！思わず愛理がが「真っ赤です！」と指摘すると、上田は「俺が恥ずかしい！なんで俺こんな芝居させられてんの！？」と叫ぶも、あまりに照れた様子に、スタジオからは「かわいい」の声が上がった。柏木が「意外と照れている？」と尋ねると、上田は「いや、照れる照れる照れる。こんなん照れる照れる！」と、その照れを隠せない様子で、スタジオは爆笑に包まれた。