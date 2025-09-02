40・50代に似合う「高見えスカート」→【GU】に売ってたーーー！（歓喜）

40・50代に似合うスカートを探しているなら、【GU（ジーユー）】に注目してみて。上品なシルエットと高見えデザインで、大人の着こなしになじむアイテムがラインナップしています。今回はGUの高見えスカートの中から、40・50代が取り入れやすいデザインを厳選。大人世代向けのコーデを提案する、ショップスタッフさんの着こなしを交えてご紹介するので、ぜひチェックしてみてください。

上品で着まわしやすいナロースカート

【GU】「ナローロングスカート」\2,990（税込）

スッキリとしたルックスが魅力のナロースカート。タイトなシルエットながら、ストレッチ素材とバックスリット、後ろがゴム仕様になったウエストで快適な穿き心地を期待できそうです。ベルトループ付きなので、ベルトを合わせてトップスをタックインした着こなしもおすすめ。大人世代に取り入れやすいブラック、ベージュ、ネイビーというカラバリも見逃せません。しわになりにくいイージーケア仕様で、日々のお手入れも手軽にできそう。

カジュアルときれいめの絶妙ミックス

GUスタッフのNatsukiさんは、「ナローロングスカート」のネイビーにミニマルなTシャツとスニーカーを合わせて、カジュアルスタイルに。きれいめスカートが全体を引き締め、ネイビー × ホワイトの配色がクリーンな印象を引き出しています。Natsukiさんによると、「ウエストはバックゴム仕様でベルトループも付いているので体型に合わせて調整可能」とのこと。パンプスを合わせて、通勤にも活躍させられそうです。

縦の切り替えで引き立つ上品フレア

【GU】「カットソーフレアスカート」\2,990（税込）

縦の切り替えデザインが、エレガントなシルエットを引き立てるフレアスカート。やわらかなカットソー素材なので、歩くたびに軽やかな雰囲気を醸し出してくれそうです。すっきりとしたウエストゴムで穿きやすく、後ろのさりげないギャザーは腰回りをきれいに見せてくれそう。ブラック、ナチュラル、ダークブラウンの3色展開で、大人コーデに頼れる上品な色合いも魅力です。

軽やかでエレガントな大人コーデ

きれいめトップスを合わせれば、エレガントな大人コーデになりそう。GUスタッフのHirokoさんは、2ピースのニットトップスで上品な雰囲気をプラス。秋色トーンでも、やわらかな素材感で重たさを感じさせない装いにまとまっています。カーディガンを肩掛けしたり、サンダルで軽やかさをプラスしたりと、さりげない着こなしの工夫もポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S