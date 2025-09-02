「広島５−８ＤｅＮＡ」（２日、マツダスタジアム）

広島は３位・ＤｅＮＡに痛い敗戦。ゲーム差を「２」に広げられた。先発・床田が今季最短の２回７失点ＫＯで９敗目。打線は佐々木が自己最多の３打点のマークするも、序盤の失点が重くのしかかる展開となった。以下、新井貴浩監督（４８）の一問一答。

−床田が２回７失点で降板。

「そうやね、今シーズン、一番よくなかったね。まあでも今シーズン一番よくなかったと思って、次、修正して臨んでもらいたい」

−打線は７点ビハインドから３点差にまで詰め寄った。

「最後まで諦めない攻撃はできていると思います。岡本も初めてか、３イニング投げたのね。でも１点でよく投げたと思うし、そのあとも辻とか、よかったと思います」

−佐々木は八回にフェンス直撃の２点適時二塁打。

「いいヒットだったと思うね。完璧にとらえた当たりだったんで、いいタイムリーヒットだったと思います」

−四回は坂倉が走塁ミス。

「そうやね。あそこは踏んでいなくても向こうにオーバーランする姿勢を見せたら、踏んで帰らないといけないというルールで。そこらへんも本人がわかっていたかどうか、ちょっとまだ確認していないんで。本人がわかっていたかどうか」

−内田が昇格した。

「次、先発登録するまで枠があったので、そこまで経験させたいなと思って上げました」