¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÇÕ¡×¤Ï£²Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°æ¾åÃéÀ¯¡Ê£²£¹¡áÂçºå¡Ë¤Ï½àÍ¥£¹£Ò¡¢¥³¥ó¥Þ£°£·¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥¤¥óÆ¨¤²¤ÇÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ£²£¸¹æµ¡¤ÏÄãÄ´µ¡¤â½éÆü¤«¤éÀï¤¨¤ë´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ä´À°¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ïº¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£Í¥¾¡¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈìÅÍß¤Ë¾åÀÑ¤ß¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂçÂ¼¤Ï¥¤¥ó¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬²þ¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï´°àú¤Ê¥¿¡¼¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤«¤Ê¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡£±£°·î¤ÎÄÅ£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ø¤Î·«¤ê¾å¤²½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¼¡Áö¤ÏÃÏ¸µ¡¦½»Ç·¹¾£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¤ÈàÇ³¤¨¤ëáºàÎÁ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÁö¤ê¤ÇµÕÅ¾£Ö¤òÁÀ¤¦¡£