ソフトバンクが２日のオリックス戦（みずほペイペイ）に２―１で逆転勝ちし、連敗を２で止めた。

試合を締めくくったのは中堅・周東佑京外野手（２９）の渾身のスーパープレーだった。１点リードの９回二死一、三塁、代打・西野の打球は右中間を深々と破ろうかという鋭い当たり。誰もが息をのんだ瞬間、背番号２３が一直線に突っ込み、ダイビングキャッチで試合を終わらせた。ドームはこの日一番の大歓声に包まれた。

小久保裕紀監督（５３）は「佑京しか捕れないでしょ。本当のプロのプレー」と絶賛。さらに「ベンチにいる時から、９回に誰が代打で出てくるかをバッテリーコーチと話した上で、どの方向に飛ぶかまで（想定して守備位置を取って）いっている。それがなければ捕れていない」と、事前の準備と守備の意識の高さをたたえた。

さらに指揮官は、周東を「９番」に据えている理由についても触れた。「打順は初回だけ。１、２、３番は。９、１、２、３の並びのところで９番がそこからつながるイメージが強い。最初は海野も考えたけど」とし、周東の方が勢いを与えられる起用の狙いを説明した。

バットでは３打数無安打と快音は出なかったが、最後に見せた守備で存在感は十分。チームを救うビッグプレーで、逆転勝利の立役者となった周東に、指揮官は惜しみない賛辞を送った。