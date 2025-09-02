¡ÚÆÈ¼«¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¼Í»¦¡¡Ë®¿Í2¿Í¤Î°äÂÎ¤òÆüËÜ¤Ë°ÜÁ÷¤Ø¡Ä¸½ÃÏ¤Ç±¿¤Ó½Ð¤· ·Ù»ëÄ£¤¬»ÊË¡²òË¶¤ò¼Â»Ü¤ÎÊý¿Ë
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿ÆüËÜ¿Í2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬ÆüËÜ¤Ø°ÜÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï°äÂÎ¤Î±¿¤Ó½Ð¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤¬»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï2Æü¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Îº´Ä»½¨ÌÀ¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤ÈÃæ»³¹¸±ä¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬Áòµ·¶È¼Ô¤Î»ÜÀß¤«¤é¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤Î¶õ¹Á¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3Æü¸á¸å¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤¬»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
º´Ä»¤µ¤ó¤ÈÃæ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òË¬¤ì¤¿Àè·î15Æü¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¹ß¤ê¤¿Ä¾¸å¤Ë½Æ¤Ç·â¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¹ÔÌò¤È¤·¤ÆÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÃË2¿Í¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÆüËÜ¿Í¤«¤é»¦³²¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼óËÅ¼Ô¤ÎÆÃÄê¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
