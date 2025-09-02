◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合 高校日本代表４―３沖縄県高校選抜（２日・セルラー那覇）

第３２回Ｕ−１８Ｗ杯（５〜１４日・沖縄）で連覇を目指す高校日本代表が、沖縄県高校選抜との壮行試合（セルラー那覇）に臨んだ。日本代表の先発は今夏の甲子園を制した沖縄尚学の１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ、２年）、沖縄選抜の先発は同僚の１４６キロ右腕・新垣有絃（ゆいと、２年）が務め、１万７９６９人と超満員の観衆が“甲子園Ｖ腕対決”に酔いしれた。試合は雨天中断のため７回制に変更され、高校日本代表が４−３で勝利した。

高校ジャパンに対して必死に食らいつき、接戦に持ち込んだ。沖縄県高校選抜の比嘉公也監督（４４）＝沖縄尚学監督＝は「ゲーム前はどうなるかと思ったんですけど、形になって良かったです」と謙虚に熱戦を振り返った。

夢の対決に、場内の盛り上がりが最高潮に達したことに「雨が降っても多くの方々が残ってくださったので、生徒たちには『感謝しながら、とにかくまずは１点を取ろう』と声をかけていたが、得点できて良かった。小学生、中学生の野球を続けたいと思う子が一人でも多く出てくることが、一番いいかなと思います」と語った。

雨で中断中もファンは大合唱するなど、場内を盛り上げた。「沖縄県民の野球熱の高さ、応援のすごさを甲子園以上に感じました。（セルラー那覇の）外野に埋まっているというのは初めての経験なので、貴重な体験をさせていただいたなと思います」と力を込め、高校日本代表に「なんとか連覇をしてほしいなと思っています」とエールを送った。（加藤 弘士）