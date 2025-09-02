俳優の板垣李光人さん（23）が1日、大阪・関西万博のフランス館で行われたエキシビションのオープニングイベントに登場。冷蔵庫が埋まるほど、“愛を感じるもの”を明かしました。

オーバーサイズの白シャツに身を包み、ダイヤモンドがついた約1400万円のネックレスなどのアクセサリーを着用して登場した板垣さん。司会者から、ポイントを聞かれると「特にネックレスはお気に入りなんですけど、ちょっと太めのホワイトゴールドで、でもダイヤが入っているからゴツすぎず、上品に美しく見えるので」とコメントしました。

また、エキシビションのテーマ『自然への愛』にちなみ、“赤い糸で結ばれ、愛を感じるものは？”という質問を受けた板垣さんは「最近だと、みかん」と回答。

みかんへ愛を感じる理由については「仕事現場で色んな方からいただいたり、自分で買ったりもそうなんですけど、いま冷蔵庫を開けると本当に真オレンジで。ゼリーみたいなのとか、飲み物とか、全部みかん系のもので埋まっていて」と明かしました。

続けて、板垣さんは「昨日の夜も、知らない間にみかんが入ったヨーグルトを買っていてちょっと怖かったんですけど、自分で自分が。今はみかん愛に結ばれているのかなと思っています」と語りました。

板垣さんが登場したのは、『大阪・関西万博2025 フランス館 エキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」オープニングイベント』です。