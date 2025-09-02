キールズから新登場！保湿力が抜群の”モイストクレンザー”洗顔♡

1851年にニューヨークで誕生したスキンケアブランド「キールズ」は、自然由来成分と皮膚科学を融合したケアで知られています。2025年9月12日には、保湿力と洗浄力を兼ね備えた新洗顔料「キールズ モイストクレンザー UFC」が登場。ソープフリーで肌に優しく、つっぱり知らずの洗い上がりを叶える、新時代の洗顔がここに♡

洗顔で保湿も叶える新発想



「キールズ モイストクレンザー UFC」は、石鹸成分を使わないソープフリー処方。スクワラン³などの保湿成分を配合し、洗顔後のつっぱり感を防ぎます。

日焼け止めや軽いメイクも落とせる洗浄力を備えながら、肌本来のバリア²を守り、しっとり潤った洗い上がりを実現。

毎日の洗顔から、贅沢なスキンケア体験を楽しめます。

*2角質層

*3 スクワラン（保湿成分）

メンズも嬉しい3つの洗顔悩みに対応



洗顔後のかさつきやつっぱり感、皮脂汚れ、シェービングによる肌ダメージなど、男性特有の悩みにも対応。

保湿成分1でつっぱらず、余分な皮脂をしっかりオフ。さらに角質層²のバリアをサポートして、肌荒れを防ぎます。毎日の洗顔が、保湿ケアと肌コンディション向上の一歩になります。

*1スクワラン（保湿成分）

*2角質層

製品情報と使用方法



「キールズ モイストクレンザー UFC」150mLは、3,960円（税込）で2025年9月12日（金）発売。

使用は1日2回が目安で、手のひらに適量を取り水で泡立てて顔全体にマッサージし、十分にすすぎます。

クリーミーな泡でやさしく洗うだけで、クリームUFCで洗ったかのような潤い感を体感できます。

毎日の洗顔がスキンケアに♡



キールズの新洗顔料は、ソープフリー処方で肌への負担を抑えつつ、保湿力もしっかり。男性女性問わず、肌悩みをケアしながらうるおいを与え、つっぱり知らずの洗い上がりに導きます。

1851年創業のブランドが誇る実力を、ぜひ毎日の洗顔で体感してみてください♡毎日使うたびに肌が健やかに輝き、心まで満たされる贅沢な時間を楽しめます。