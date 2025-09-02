これまでに3回放送し、斬新な企画と独自の切り口が視聴者から大きな反響を呼んだ日本テレビ系「X秒後の新世界」。この秋10月から毎週火曜22時〜23時にてレギュラー放送が決定！

日常の中に潜む見逃しがちな謎や不思議な現象を新しい視点で解明・検証！視聴者のみなさんをX秒後に新世界へと誘う本番組。初回は10月7日（火）21時から2時間SPにて放送。レギュラーメンバーには番組開始から出演していたせいや（霜降り明星）と藤井貴彦の2名に、ヒコロヒーを迎えよりパワーアップ。

番組公式X（@maruafter_ntv）では「みなさんの周りにある新世界」＝身近な変わった出来事や現象、調査してほしいことを募集中！

※詳しくは番組公式X・応募フォームをご覧ください。

＜せいや（霜降り明星） コメント＞

ばんざーい！ついに日テレゴールデンMC嬉しいな⭐︎

スタッフさん藤井さんヒコロヒーありがとう！

そしてなによりロケ行ってくれたきしたかの！ありがとう！！

＜藤井貴彦 コメント＞

ついにＸ秒後の新世界が皆さまのお目にかかることになりました。

不確実性の高い現代世界においてＸ秒後に何かが起きるという予言は確実性そのものであり、タイムパフォーマンスが前提の令和においては必然性そのものであります。

ブラックホールに吸い込まれるようにカウントダウンに身を委ねれば、そこにはＸ秒後の新世界が待ち構えています。

といった難しいことを抜きにして楽しめる番組ですのでご覧いただけますと幸いです。

＜ヒコロヒー コメント＞

特番がとても面白かったですがこの調査量でレギュラーになって大丈夫なのか！？と思っています。

せいやさんと藤井さんの横で精一杯盛り上げてみたいと思います。

