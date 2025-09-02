阪神は２日の中日戦（バンテリン）に５―３で勝利し、３連勝で優勝マジックは「６」に減少した。

０―０の３回、虎の主砲＆伏兵の２本のアーチが飛び出した。一死一塁から４番・佐藤輝明内野手（２６）が竜先発・マラーのツーシームを完璧に仕留め、右翼スタンドに突き刺さる先制の３５号２ラン。

さらには一死一塁から６番・熊谷敬宥内野手（２９）がフルカウントからの６球目、１４１キロのカットボールを捉え、打球は左翼席前列への１号２ラン。プロ初本塁打は決勝の一発となった。

７回にはこの日、中野に代わって「２番・二塁」で起用された植田海内野手（２９）が先頭で打席に立つと、５点目につながる四球を選んだ。藤川球児監督（４５）も「植田は２番で出て、四球もヒットもＯＰＳは全く関係ない一緒の数字なので。出ることのプレッシャーという、いい打線に入ってきっちり得点につながることは、打線として機能としていると思いますね」と目を細めた。

先発した村上も７回途６安打３失点の粘投で、１１勝目（３敗）をゲット。継投では２番・田中、３番・上林、４番・細川と続く８回に岩崎、９回に石井を起用した。指揮官は「岩崎には１番大変なところをいってもらいましたね」と振り返っていた。

セリーグで唯一負け越していた中日との対戦成績を９勝９敗の五分とした阪神。勢いを止めることなく、２年ぶりのＶ奪還に向けたラストスパートを駆け抜ける。