¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÂç¾¡¥à¡¼¥É¤«¤é°ìÅ¾¤Î¿É¾¡¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö£²ÂÐ£°¤Ç¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ð³Ú¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£²Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·£¸¡½£¶¤Ç¿É¾¡¡£Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö£²¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£³²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¿åÃ«¤ÎÃæ±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤â¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢ÅÄµÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£µÅÀ¤òÃ¥¤¤»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£¶²ó¤Ë¤â¿åÃ«¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ä½ÅÅð¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¡£Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÀÐÀîÉ¢¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¹ß¤í¤·»î¹ç¤ò·èÄêÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÁê¼êÂÇÀþ¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍ×½ê¤òÄù¤á¤ëÅêµå¡££¶²ó¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²óÆó»à°ìÎÝ¤«¤é¥½¥È¤Ë£±£±¹æ£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¼ºÅÀ¤Ï¤³¤Î£²ÅÀ¤À¤±¡££¸²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤·¤¿µß±ç¿Ø¤¬½ªÈ×¤ËÁê¼ê¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±£´¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬²¿¤È¤«¤·¤Î¤®¡¢°ËÆ£¤Ï£·²ó£¹°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëº£µ¨£±£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤ÏÂç¾¡¥à¡¼¥É¤«¤é°ìÅ¾¡¢µß±ç¿Ø¤¬Áê¼êÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤¿»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£²ÂÐ£°¤Ç¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ð³Ú¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡ËÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Á°¤Î»î¹ç¤È¤½¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¹¥Á¡¼¥ë¤È¤«¤Ç£±ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ì¤¬¸ú¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÎÌÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¸å¤â¼ê¤ò´Ë¤á¤º¹¶·â¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¤Î¾¡Íø¤Ë¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¾¡Íø¤ò¤·¤¿¤¿¤á¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö£±¡×¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢£³Æü¤ÏÆóÅáÎ®¥É¥é£±¥ë¡¼¥¡¼¡¦¼ÆÅÄ¤¬º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£
¡Ö¼ÆÅÄ·¯¤¬¡ÊÌÀÆü¤Ï¡Ë´°Åê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¤¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÌÀÆü¡¢£´£°µå¤«¤é£µ£°µå¤Î´Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢Åê¤²¤Æ¤â¡£¤Ç¤â¡¢Âç¤·¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¼ÆÅÄ¤Ï¡Ë¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ë¡ËÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕÂ°¹â¹»¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤Ï¤â¤¦Í¥¾¡Áè¤¤¤ÇÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¸«¤ëÌÜ¤¢¤ë¤ï¡¢¥ª¥ì¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ï¼«¤é¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿¿·¿Í±¦ÏÓ¤Î¹¥Åê¤ò¼«¿®¤¢¤ê¤²¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£