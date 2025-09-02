『カズレーザーと学ぶ。』今回は最終回、テーマは『不老不死SP』

放送開始から約3年。地上波では異例の、ハードコアな専門知識を紹介してきた本番組が最終回を迎えた。しかし最後とはいえ、いつもと同じく一切の手加減はなし。脳がフル稼働するような、カズレーザーと学ぶ最後の講義を届けた。

『がんのラスボス撃破&老化阻止！ 進化を続ける光免疫療法2025』

アメリカ国立衛生研究所の医師、小林久隆氏が、過去2回のVTRおよび中継出演を経て、最終回にして初めてスタジオに登場。小林氏が30年近く研究を続け、以前の放送回でも話題となった『光（ひかり）免疫療法』について、新たな発見も交えながら解説した。

光免疫療法とは、点滴で投与した薬が、がん特有のタンパク質に付着し、そこに特殊な光を照射することでがん細胞のみを破裂させる画期的な治療法。副作用が少なく、状態により治療期間は異なるが、一般的ながん治療よりも入院期間を短縮できる点が魅力とされる。さまざまながんへの応用が期待されるが、小林氏は今回がんの“ラスボス”とも称されるすい臓がんの光免疫療法による有効な治療法が確立しつつあると紹介した。

まず、すい臓がんがラスボスである由縁について、小林氏は2つの厄介な特性を説明。1つは“線維芽（せんいが）細胞”と言い、この細胞ががんの中で増殖し、がんを硬くして薬の効果や免疫細胞の働きを阻害してしまう。もう1つは“がん幹細胞”。がん幹細胞とは、がん細胞が増殖する親玉とのこと。この細胞を排除しないと、手術してもがんが増殖を繰り返してしまうが、すい臓がんのがん幹細胞は分裂しないという特徴はあるものの、見た目が他の増殖するがん細胞と変わらないため、特定し排除するのが困難であるという。

この2つの問題について、小林氏は有効な対策が発見・開発されていると話す。まず、がんを硬くして薬の効き目を悪くする線維芽細胞については、線維芽細胞自体にくっつく薬を開発。がん幹細胞については、共同研究によりすい臓がんが持つ親玉の目印が分かってきた。実用化されれば、まずは線維芽細胞を破壊し、薬が届きやすくなったところでがんの親玉であるがん幹細胞を狙い撃ちするという二段構えで治療ができ、すい臓がんを8割まで治せるのではないかと言及した。

進化を続ける光免疫療法であるが、がん治療以外にも、美容への応用も期待されているという。小林氏が行った共同研究の結果によれば、肌のターンオーバー（古い細胞が新しい細胞に入れ替わること）ができなくなり周囲に炎症を引き起こす原因の老化細胞にくっつく薬が発見されたという。この薬を目印に、光免疫療法で治療を施せば、老化した細胞だけを排除し、周囲の健康な細胞を健康なまま維持できる可能性がある。美容にまで技術の応用が可能な発見が、最終回でありながらスタジオを大きく盛り上げた。

アメリカ国立衛生研究所 主任研究員

関西医科大学附属光免疫医学研究所 所長

医師

小林久隆

『物理学者ががん検査に革命！体の異常を全透視して寿命150歳に！？』

3年にわたって多方面から専門家を招待してきた本番組で、最後の講師を務めたのは神戸大学 数理・データサイエンスセンター教授の木村建次郎氏。世界で初めて『波動散乱の逆問題』の解析解を導き出した人物であり、自身の導き出した数式と、その応用から開発された最新技術を紹介。

木村氏が導き出した数式、『波動散乱の逆問題』は数学上の歴史的未解決問題とされていた。例えると、水に浮かんでいる物が不明なとき、石を投げ込むことでできた波紋の広がりから、それが何かを予測する問題である。

通常（順問題）では対象物がわかっている中で、跳ね返ってくる波の動きを予測するが、逆問題では、跳ね返ってくる波から対象物を知ろうとする。この問題を数式にして導き出せれば、地下資源探査や防犯対策など、さまざまな応用が期待できるが、跳ね返る対象が何かという答えに無限の可能性があるため、この問題を解くことは長年困難とされていた。そんな問題を、木村氏は世界で初めて導出。人体はもちろん、あらゆる物体を透視することが可能になる数式を発見した。

木村氏はこの数式を用いて、乳がん検診の常識を覆す『マイクロ波マンモグラフィ』を開発。従来のX線によるマンモグラフィは胸部を強く圧迫し、強烈な痛みが伴うにもかかわらず、若年層ではがんを見つけにくかった。若い世代の乳房はコラーゲン線維の密度が高く、X線ではがんがコラーゲン線維の中に埋もれ、区別が難しいことが原因であったが、木村氏は、がん細胞内で増殖する血管によって水分子が多くつくられることに注目。水（がん）と油（脂肪）は性質に差があるため、これを生かし体内の状態を3D化して透視できる装置を開発した。これによって、X線では見つけることが困難だった若い世代の乳がんも発見できる可能性が期待できるという。

木村氏は物理学者である自分が導き出した式や開発技術によって、「脳死以外の全ての死を解決したい」と話す。未来には、脳以外のトラブルは、問題部位を機械に入れ替えるなどの方法により解決することで、150年程度生きることのできる社会が訪れるかもしれないと予測を語った。

神戸大学 数理・データサイエンスセンター 教授

株式会社 Integral Geometry Science 代表

木村建次郎

『“学ぶ”とは何か 番組出演の専門家から寄せられたメッセージ』

番組スタートから3年。総勢218人の見識者からさまざまな新知識を学んできた。そんな先生方にとって“学ぶ”とは何なのか、最後に聞かせてもらった。

カズレーザーの味覚障害を改善した栄養学のプロ

広島大学医学部 客員准教授 堤理恵氏

「私にとって学ぶとは、やはり目の前にいる人たちを幸せにしていく手立て。私が栄養学を選んだのは、高校1年生のときに阪神淡路大震災を経験して、すごい震災で家も焼けてしまったし、友達とかも亡くなってしまったりとかして、すごい喪失感なのにもかかわらず、おなかは空くし、食べ物を食べるとみんな安心したりとかっていうところで、やっぱり“食”っていったものが生きることにまっしぐらにつながるし、心にもすごい直結しているっていうのがあって。誰かの笑顔につながるような研究をしたいな、といったところで研究を続けているのかなと思います」

遺伝子スイッチのオンオフで老化はコントロールできると講義をしてくれた

株式会社TAZ 代表 高橋祥子氏

「私にとって学ぶというのは、人間に本来備わっている好奇心だと思います。私は医師が多い家庭に生まれまして、父親の病院に見学に行ったときに、全員患者さんということに衝撃を受けた。この世界の人がほとんど病気になるんだという、それはおかしいことだなと。それがどうしても疑問になって。生命の設計図であるゲノム情報の研究にたどり着いた。老化は不可避ではないということは最近の科学によって明らかになりつつあるので、自分の好奇心に従って研究を続けていきたいなと思います」

人間の意識は現実世界より0.5秒遅れているという事実を解いた

東京大学 准教授 脳神経科学者 渡邉正峰氏

「学んでいるというか、むしろ圧倒されているというか、圧倒されている感覚を常に意識の研究者って感じているんですよね。とんでもない不思議がそこにあるんだ。もう少しわかりやすいと、宇宙の果てってどうなっているんだろうとか、それはなんか素朴にすごく不思議な感じがしますよね。実はその意識の不思議というのは、それ以上のものというか、人類の誰もがわかっていない、すごい謎として残っている。それを目の前にして、ドーンと大きな扉がある、あるんだけれども、なかなか開かない。それをなんとかこじ開けたいという感覚ですかね」

人間の感情や欲求を脳科学で解き明かした

東北大学 加齢医学研究所 准教授 脳科学者 細田千尋氏

「私にとって学ぶとは、人の感情や行動の原因を理解するためのすべを探っていくことだというふうに考えています。どうしてこの人こんなことをするんだろうとか、どうしてこの人こんなこと言うんだろうっていうのは、みんなが感じたことがあると思うんですよね。例えばいじめとかだったら、どうしてもいじめをしているときって、ある種、人は快楽みたいなことを感じるということがわかりつつあるんですよね。どうしてこの人こうなんだろう、というのを脳科学から解き明かしていくことができたらいいなというふうに思っています」

体臭の元となる皮膚ガスの発生メカニズムを解明した

東海大学 理学部 教授 関根嘉香氏

「私にとって学ぶとは、福沢諭吉の“活用なき学問は無学に等しい”であります。知識を学ぶ、技術を学ぶ、それを人や社会に役立てること、これがとても重要だと考えています。実は将来的に、皮膚ガスを使って相性診断なんかができるといいかななんて思っているんですね。結婚したいという願望がありながらも、なかなかいいパートナーが見つからないって方いらっしゃいますよね。そういうときの1つの手段として、皮膚ガス診断。少子化問題に寄与できるのではないかというふうに期待しています」

睡眠研究の世界的権威

筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 機構長 柳沢正史氏

「私にとっての学ぶっていうのは、良い問いを見出すことは問いを解くことより難しいと。学ぶというのは、知識を手に入れるというよりも、何か問題を見つけることそのものが最も難しいこと。例えば歴史で、こういうことが江戸時代に起きたと教科書に書いてあったとしますよね。“これ本当かな？”と、“誰がどうやって調べたの”っていう結論だけを受け取るんじゃなくて、その結論がどうやって出来上がってきたのか、そこまで小学生のうちから突っ込んでほしいですね」

『カズレーザーが語る“学ぶ”とは』

「ほんと正直に言うと、収録のたびに頭から煙噴くぐらいしんどい番組でしたね。めっちゃ疲れるなぁ、知らないことを学ぶ、知るっていうのは本当に疲れるんですけど。でもこれだけ疲れるんですけど、知りたい、学びたいという欲求はずっとやっぱりあるなと。人間というのは前向きで欲深い生き物なんだなと改めて思う番組ではありました」

「我々は教えてもらう、受け取るだけなのに、こんなにやっぱ頭を使って大変だなと思うんですけど、それをゼロから組み上げて我々に教えてくださる先生方っていうのは、比べものにならないぐらい大変なはずなんですよね。でも皆さん、手強い問題に携わっているとか大変とか言うんですけど、決して“つらい”とは言わないんですよね。“やめたい”ともおっしゃらないし、有識者、見識者、研究者っていう人々は本当に気高い人々だなと。本当に番組に協力してくださった皆様には、本当に感謝の言葉が尽きません」

「番組は終わるんですけども、我々が人間を止めるわけではないので、多分学びたいという欲求はずっと持ち続けることになると思うんですね。次の機会に備えて私も1人学び続けようと思うので、皆さんも各々が自習に励んでいただければと思います」