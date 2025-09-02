◇ウエスタン・リーグ 阪神1-4ソフトバンク（2025年9月2日 SGL尼崎）

阪神2軍はソフトバンクにタイブレークの末、1―4で敗れた。先発・富田が5回無失点とするなど粘ったものの最後は延長戦で競り負け。その差を平田2軍監督は、「隙の無い走塁、守りの差」とした。

以下は平田2軍監督の一問一答

――富田

「ほんと腕触れて、スピードガンよりキレがある感じがするよな。緩急も踏まえて、腕がかなり触れてる。球のキレというのが彼の持ち味なので、その辺が十分出てきたかなという感じがあるな」

――久しぶりの先発だった

「まったく彼にとったら、先発に対するブランクとか、そういうのは一切感じさせないよな」

――中継ぎ、ロングリリーフなど、様々な起用ができる

「中継ぎ、ロングリリーフ、先発もチャンスがあればいけるし、いろいろなところでチャンスができるよね」

――桐敷は抹消後初登板

「いやいや悪くないよ。ちょっとコース狙いすぎたり、そういうところがちょっとあっただけで、最後の三振とったところなんていいボール投げよる」

――井坪、ヘルナンデスはマルチ

「残留してた井坪とヘルちゃん（ヘルナンデス）、2安打ずつか。練習からよかったし。しっかりと残留練習でやってたところの成果がでたよね」

――3度の本塁憤死

「アグレッシブでいいじゃない！ただ、ああいうところでのホーム突入で、紙一重の。やっぱりそこはソフトバンクの見事な守りだよ。その差だ。さすがソフトバンクだよ。1軍も2軍も首位でしょ？捕手がはじいたら、隙があったら走塁してるし。そこの差よ。そういうソフトバンクの隙の無い走塁、守りが最後の4―1の差につながったという。うちも負けていられないな」