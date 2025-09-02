お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー(41)がMCを務める2つの番組が2日、ともに最終回を迎えた。

テレビ朝日のバラエティー番組「家事ヤロウ!!!」（火曜後8・00）と、日本テレビ系「カズレーザーと学ぶ。」（火曜後10・00）で、それぞれ7年半、約3年の歴史に幕を下ろした。

「家事ヤロウ!!!」は2018年4月から放送され、家事初心者のお笑い芸人・バカリズム、元KAT―TUNの中丸雄一、カズレーザーの3人が家事を学ぶ内容で開始。当初から家事になじみの薄い人でも簡単に作れるレシピの紹介などを行い、高い人気を誇った.

この日の最終回は、「プラチナファミリー&家事ヤロウ!!! 合体SP」。「家事ヤロウ!!!」のコーナーでは、これまで紹介してきた家事初心者レシピから、反響が大きかった名作絶品レシピベスト10を発表。

オープニングでは、お笑い芸人・バカリズムが、8月に女優・二階堂ふみとの結婚を発表したお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーに対し、「結婚してんじゃんよ！」と明るくツッコミ。「最高のハッピーエンドですよ。放送期間中に全員が結婚したね」と、MC3人が全員既婚者になったことを喜んだ。しかし、昨年8月に週刊文春に女子大生との密会スキャンダルを報じられ直後に謹慎を発表。その後、今年1月に活動再開を発表したが、謹慎以降は番組復帰していなかった中丸雄一の復帰は最後までかなわなかった。

「カズレーザーと学ぶ。」は2022年10月から放送され、さまざまな分野の最先端の研究者から新しい知識を学ぶことができ、ためになる番組として好評だった。最終回のテーマは第1回でも取り扱った「不老不死」。3年の時を経て、最新の不老不死研究についてカズレーザーと学んだ。

番組最後にカズレーザーは「番組は終わるんですけど、我々が人間をやめる訳ではないので、多分学びたいという欲求はずっと持ち続けることになるんと思うんですね。まあ、次の機会に供えて、私も1人学び続けようと思うので、皆さんも各々が自習に励んでいただければ、と思います。また機会があれば是非一緒に学びたいと思います。ありがとうございました」とあいさつして締めくくった。

ネットでも「奇しくも同じ今日最終回になるカズレーザー出演番組が」「カズレーザーの番組が一気に2つ無くなる」「一気にレギュラー2つ無くなるのか」など、驚きの声が上がっていた。