お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー(41)がMCを務める日本テレビ系「カズレーザーと学ぶ。」（火曜後10・00）の最終回が2日に放送された。

2022年10月にレギュラー放送が始まった教養バラエティー。さまざまな分野の最先端の研究者から新しい知識を学ぶことができ、ためになる番組として好評だったが、約3年の歴史に幕を下ろした。

最終回のテーマは第1回でも取り扱った「不老不死」。3年の時を経て、最新の不老不死研究についてカズレーザーと学んだ。

番組の最後にカズレーザーは「本当、正直に言うと、収録のたびに、頭から煙ふくくらいしんどい番組でしたね。めっちゃ疲れるなあ。知らないことを学ぶ、知るというのは本当に疲れるんですけど、知らないことを知りたい、学びたいというのはずっとある。人間というのは、前向きで欲深い生き物なんだなと改めて思う番組ではありましたね」と語った。

また、「番組に協力してくださった皆様には、本当に感謝の言葉が尽きません」と感謝。さらに「番組は終わるんですけど、我々が人間をやめる訳ではないので、多分学びたいという欲求はずっと持ち続けることになるんと思うんですね。まあ、次の機会に供えて、私も1人学び続けようと思うので、皆さんも各々が自習に励んでいただければ、と思います。また機会があれば、是非一緒に学びたいと思います。ありがとうございました」とあいさつした。

この番組に5回出演したお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆から「あんなこと言えるタイプじゃなかったのに、ずいぶん成長したなあ」と声をかけられ苦笑していた。

ネットでも「面白かったのに残念」「好きな番組だったからショック」「もっと見たい番組だった」「最終回、とても寂しいです」「面白くてタメになるのに」「復活を期待」など、番組終了を惜しむ声が多く上がっていた。