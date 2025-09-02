2025年8月31日、テレビアニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」が2026年1月より放送されることが明らかになり、中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題になっている。

「呪術廻戦」は、芥見下々（あくたみげげ）氏の漫画が原作。人間の負の感情から生まれた「呪霊」と、その呪霊を呪術を使ってはらう「呪術師」の戦いを描く作品だ。「週刊少年ジャンプ」にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数は1億部を突破。テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には「劇場版 呪術廻戦 0」が公開。23年7〜12月にはテレビアニメ第2期「懐玉･玉折／渋谷事変」が放送された。

そして、その続編となるテレビアニメ第3期「死滅回游 前編」が26年1月より放送されることが明らかになった。あわせて公開されたティザーPVでは、「俺はもうみんなと一緒にはいられない」という虎杖悠仁（いたどりゆうじ）のセリフとともに、階段に座り込む彼の姿から物語が始まる。渋谷事変後、絶望と葛藤に揺れる虎杖の前に特級術師・乙骨憂太（おっこつゆうた）が現れ、原作でも人気の高い2人の激闘がアニメならではの演出で描かれている。

さらに、「劇場版 呪術廻戦『渋谷事変 特別編集版』×『死滅回游 先行上映』」も今年11月7日に劇場公開されることが発表され、制作会社・MAPPAによる描き下ろしキービジュアルも解禁された。「渋谷事変」の激闘とともに「死滅回游 前編」の第1〜2話が世界初公開され、全世界でも順次上映される予定だ。

これを微博で複数のブロガーが紹介すると、「あと4カ月！！」「この待ち時間が辛すぎる」「放送開始を楽しみにしてる」「やっと新作が見られる。最高だ」「ストーリーを知ってても見たくなる」「1月！！ついに虎杖悠仁が見られる！！」「虎杖たちがこの命をかけた戦いで成長する姿を見るのが待ちきれない」と期待する声が寄せられた。

また、「この虎杖、かっこよすぎる」「この作画は間違いなく最高だ」「虎杖！顔立ちが最高！。もう骨までイケメン」「予告を見ただけでも特別感があるのが分かる」「このビジュアル、視覚的インパクトがすごい」「第3期の戦闘シーンや作画の表現力は絶対信頼できる！」「作画は少し変わった感じがするけど、虎杖は相変わらずかっこいい！」とビジュアルや作画を称賛する声も相次いだ。（翻訳・編集/岩田）