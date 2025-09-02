◆バレーボール男子 世界選手権壮行試合（２日、東京・有明アリーナ）

バレーボール男子日本代表は２日、東京・有明アリーナで世界選手権（９月１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向け、ブルガリアとの壮行試合を行い、３―０で勝利した。第４セット（Ｓ）まで行われ、２５―１５で制して４―０とした。

第４Ｓに出場した大塚達宣（ミラノ）は約２か月ぶりにコートに立った。７月に右肘関節内遊離体のため手術。復帰戦を終え「すごい緊張した。日本のファンの皆さんの前でプレーするのが１年以上ぶりで、会場の雰囲気を久しぶりに味わって、自分の中で上がってくる。改めてバレーボールができる喜びを感じた」と笑顔を交えて振り返った。

出場したのは第４Ｓのみだが、３得点を挙げた。コートに入った直後は笑みを浮かべ、周囲の選手ヘ声をかける姿も見られた。「１００％のパフォーマンスが出せる状態には近づいてきた」と手術の影響はないと胸を張った。

手術をしたのは７月上旬。直後は肘をほとんど動かせない状況だったという。「びびりました。ほんまに戻るんかな？」と不安も大きかったと明かした。そんな中でもターゲットとする世界選手権出場へリハビリを重ねた。「周りの人のサポートと、僕の努力です（笑）。早くバレーしたいというモチベーションをキープしていた」と早期の回復につながった。

チームには８月の鹿児島・薩摩川内市での合宿から合流した。「普通だったら呼んでもらえない。いい選手が来るべきだと思っている。簡単に戻ってこられる場所ではないと思っているので、呼んでくださったことはありがたい。それと同時に来られない選手もたくさんいる。ここ（肘）のことは絶対言い訳にしてはいけない。日の丸を背負って戦う以上、責任を持ってやらないといけない」。強い覚悟で再出発を果たした。

世界選手権へ向け、選ばれるのは１４人。壮行試合は１５人がベンチ入りしており、１人は選ばれない。「チームに必要だと思ってもらえるパフォーマンスを出さないといけない。（代表に）残りたい気持ちは強い」と思いを語った。自身のモットーは「みんながいい顔をしてバレーをしてほしい」。チームの雰囲気のために常に笑顔でのプレー心がける。「存在価値を大事にしたい」と必要とされるピースとなることを目指す。