「ウエスタン、阪神１−４ソフトバンク」（２日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神は富田が５月５日の巨人戦以来、４カ月ぶりの先発で５回１安打無失点と好投した。２番手・桐敷は降格後初登板。六回から安打２本を許しながらも２回無失点に抑えた。

野手は井坪とヘルナンデスが２安打と躍動したが、３度の本塁死で１得点のみにとどまった。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−富田が好投した。

「ほんと腕が触れて、スピードガンよりキレがある感じがするよな。緩急も踏まえて、腕がかなり触れている。球のキレというのが彼の持ち味なので、その辺が十分出てきたかなという感じがあるな」

−久しぶりの先発だった。

「まったく彼にとったら、先発に対するブランクとか、そういうのは一切感じさせないよな」

−中継ぎ、ロングリリーフなど、さまざまな起用ができる。

「中継ぎ、ロングリリーフ、先発もチャンスがあればいけるし、いろいろなところでチャンスができるよね」

−桐敷は抹消後初登板。

「いやいや悪くないよ。ちょっとコースを狙いすぎたり、そういうところがちょっとあっただけで、最後の三振を取ったところなんていいボールを投げよる」

−本人は力感が課題と話していた。

「その辺は本人が課題として、いろいろなことやってみようかなという、そういう意識でやってるんじゃない？ボール自体は悪くない」

−井坪、ヘルナンデスはマルチ安打。

「残留してた井坪とヘルちゃん（ヘルナンデス）、２安打ずつか。練習からよかったし。しっかりと残留練習でやってたところの成果がでたよね」

−３度の本塁憤死。

「アグレッシブでいいじゃない！ああいうところでのホーム突入で、紙一重の。やっぱりそこはソフトバンクの見事な守りだよ。その差だ。さすがソフトバンクだよ。１軍も２軍も首位でしょ？捕手がはじいたら、隙があったら走塁してるし。そこの差よ。そういうソフトバンクの隙の無い走塁、守りが最後の４−１の差につながったという。うちも負けていられないな」