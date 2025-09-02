◆バレーボール男子 世界選手権壮行試合（２日、東京・有明アリーナ）

バレーボール男子日本代表は２日、東京・有明アリーナで世界選手権（９月１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向け、ブルガリアとの壮行試合を行い、３―０で勝利した。第４セット（Ｓ）まで行われ、２５―１５と制し４―０とした。

主将の石川祐希（ペルージャ）は第３Ｓまで出場し、２本のサービスエースを含むチーム３位の１１得点をマーク。ネーションズリーグ千葉大会（７月１６〜２１日）後、右太もも裏の肉離れを起こしていたが、問題なくプレー。「久しぶりの試合だったが、悪くなかった。ブロックディフェンスでは（合宿の）成果が出ていた」とうなずいた。

高い打点からスパイクを打つ相手にも、チームで強化したディフェンス面が生きたという。「ブロックの締めるところ、開けるところが少しずつ明確にできた」。ネーションリーグで課題に挙がったセンターを使った攻撃に関しても、「使っていると思っているので、それが点になった、なってない、合ってるか合ってないかは置いておいて、真ん中を増やすところはチームとして課題を持ってやっている。それが形になっている」と振り返った。